МИД назвал подписание «Акта Родченкова» следствием привычки США доминировать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что подписание президентом США Дональдом Трампом «Акта Родченкова» стало следствием привычки Соединенных Штатов доминировать во многих сферах.

«Почему возникла эта проблема? Потому что Соединенные Штаты Америки, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Спорт – это имидж государства, спорт – это действительно квинтэссенция достижения в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать, по общим правилам они не могут, это противоречит их внутренней идеологии», – сказала Захарова в эфире телеканала «Звезда», передает РИА «Новости».

Она отметила, что США никогда не признают собственные поражения, неудачи и неспособности возглавить «некое движение, в котором они принимают участие».

«Вот так у них все там устроено. Поэтому они просто берут – либо выводят себя из-под действия существующих правил и норм, либо переписывают их под себя, либо придумывают вообще некую такую виртуальную реальность, которую и заставляют всех остальных принять как реальность настоящую», – добавила официальный дипведомства.

Захарова добавила, что «Акт Родченкова» позволит США объяснить отсутствие успехов в традиционных для Америки видах спорта.

«Как можно объяснить, что они (США – прим. ВЗГЛЯД) являются лидерами, о чем заявляют на весь мир, и при этом не выигрывать в традиционных для себя видах спорта. Это ж надо как-то объяснять. А объяснять можно очень просто. Они рассказывают про страшную Россию, они рассказывают про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех. Вот все виды мифов и легенд. Вот этот акт, законопроект, собственно говоря, обнажил их интересы», – заключила Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова», по которому нарушителям грозят огромные штрафы и тюремные сроки до десяти лет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность.