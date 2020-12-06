Украина собралась покорять космос на деньги иностранных инвесторов

Значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций, заявил украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он выразил надежду, что украинское правительство утвердит концепцию космической программы уже в этом году. «Мы ее сейчас внесли. Я думаю, что в этом году мы примем концепцию. И сразу же тогда будем согласовывать общегосударственную программу. Надеюсь, если реально смотреть, в начале следующего года мы выйдем на Верховную Раду. Это же программа, которая утверждается Верховной Радой», – сказал Уруский в интервью «Радио Свобода».

Программа, по словам вице-премьера, предусматривает не только государственное финансирование, значительная ее часть – это привлечение иностранных инвестиций.

«Надо в этом контексте работать. Но сегмент дистанционного зондирования Земли и научный сегмент должны оставаться на государственном уровне. Я сторонник того, чтобы это мы финансировали за счет государственных средств. А вот спутниковая связь, навигация, ракетоносители различного базирования, старта, имеется в виду наземного или воздушного, – это исключительно за счет коммерческих проектов должно осуществляться», – добавил Уруский.

Напомним, ранее Украина присоединилась к программе американского космического агентства НАСА «Артемида» по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway.

Глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что Украина в ближайшие годы может обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком в космической сфере благодаря уникальным проектам.