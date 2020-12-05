Мужчина насмерть замерз в машине в Якутии

В Оймяконском районе Якутии мужчина погиб от переохлаждения, замерзнув в автомобиле, сообщило республиканское управление Следственного комитета.

Тело мужчины обнаружил 5 декабря участковый уполномоченный, вместе с погибшим в машине находился его приятель, получивший обморожение, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняют следователи, молодые люди направлялись из Якутска в Магадан. Вероятнее всего, в ночное время суток и в условиях низкой температуры (-50 градусов) они сбились с пути. Отмечается, что у автомобиля был поврежден радиатор. В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку. По информации РИА «Новости», мужчины выехали в Магадан 28 ноября, и с тех пор связь с ними потерялась. Молодых людей объявили в розыск, подключив к поиску волонтеров.

Ранее в Якутии от переохлаждения погибли двое родственников: сначала племянник, а затем по пути на его похороны, дядя.