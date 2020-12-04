Лавров объяснил отношение России к членству Турции в НАТО

Факт того, что Анкара является членом Североатлантического альянса, не смущает Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

«У нас нет каких-то принципиальных разногласий с Турцией. <...> Я уверен, что отношения между Россией и Турцией – это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне. Так что членство Турции в НАТО не является для нас каким-то препятствием», – заявил глава МИД, передает ТАСС.

Также министр оценил заявления о том, что Россия и Турция якобы поддерживают разные стороны конфликта в Ливии. «Было бы непредусмотрительно и несправедливо заявлять, что Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара, а Турция – Фаиза Сарраджа. Это примитивное представление. Любой порядочный аналитик скажет, что это чрезмерное упрощение ситуации», – пояснил Лавров.

В Ливии уже на протяжении довольно долгого периода не проходят боевые действия, напомнил он. Это, по его словам, является «прямым результатом координации усилий между Россией и Турцией».

«Вы можете попросить все страны НАТО осудить действия Турции. Но дипломатия она не о том, чтобы говорить: «Да, мы будем выполнять ваши приказы». Мы должны соблюдать интересы всех зарубежных игроков для того, чтобы урегулировать конфликт. Считаю, что в Ливии Россия, Турция, другие игроки смогли достичь именно этого», – пояснил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева. В Крыму заявили, что Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в «деградирующей и разваливающейся Украине», поэтому она не признает российский статус полуострова, заявил постпред Крыма при президенте России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, Россия терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров.