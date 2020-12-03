В Крыму объяснили поддержку Турцией идеи о «крымской платформе»

Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в «деградирующей и разваливающейся Украине», поэтому она не признает российский статус полуострова, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху. Стоит напомнить древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает», – сказал РИА «Новости» Мурадов.

Он отметил, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией. По его словам, создаваемая Украиной «крымская платформа» преследует исключительно провокационную цель.

«Все прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен однозначно. Крым – это российский регион и иной трактовки быть не может. Те, кто ставит под сомнение территориальную целостность России, рискует столкнуться с серьезными последствиями», – сказал Мурадов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. Также он заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу.