В Кремле заявили о серьезном разногласии с Турцией по Крыму

Позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, Россия терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности, передает РИА «Новости».

«Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», – сказал Песков.

Он добавил, что Москва объясняет свою позицию по Крыму. «Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно», – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева. В Крыму заявили, что Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в «деградирующей и разваливающейся Украине», поэтому она не признает российский статус полуострова, заявил постпред Крыма при президенте России.