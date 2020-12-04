Суд решил освободить по УДО осужденного экс-директора РФБ

Суд удовлетворил ходатайство на УДО осужденного за хищение порядка 44 млн рублей бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, сообщила его адвокат Анна Левина.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении нашего подзащитного удовлетворено судом», – сообщила Левина ТАСС.

Она добавила, что на данный момент постановление еще не вступило в законную силу. В случае, если прокуратура не обжалует его в течение десяти дней, то уже в середине декабря осужденный сможет покинуть колонию. Юрист отметила, что неотбытая часть срока у Домани составила почти три месяца.

Домани был объявлен в розыск в 2016 году. Позже бывший исполнительный директор РФБ был задержан в Черногории, а затем экстрадирован в Россию.

В октябре 2019 года Чертановский суд Москвы приговорил Домани к шести годам лишения свободы по делу о хищении 44 млн рублей у РФБ.