Экс-директор РФБ Домани задержан в Черногории по запросу России

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола, начата процедура его экстрадиции, сообщило управление полиции Черногории.

По сообщению полицейского ведомства Черногории, Домани подозревается в России «в мошенничестве в особо крупном размере», передает РИА «Новости».

«Подозревается, что он (...) с несколькими лицами учредил несколько компаний, с которыми договорился и подписал фиктивные контракты в ущерб Федерации в размере около 44 млн рублей», – уточнили в управлении полиции.

После продолжавшихся несколько недель розыскных действий местонахождение Домани было установлено в городе Херцег-Нови, 31 марта он был задержан и доставлен в Высший суд Подгорицы, где ему был назначен экстрадиционный арест.

Напомним, в декабре 2016 года президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подтвердил, что бывший исполнительный директор организации Дмитрий Домани, занимавший пост с конца 2013 года по сентябрь 2015 года, объявлен в розыск.