Бывшего игрока сборной России приговорили к шести годам колонии

Чертановский суд Москвы приговорил экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам лишения свободы по делу о хищении 44 млн рублей у РФБ.

«Признать Домани виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК ... Путем частичного сложения назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – приводит РИА «Новости» слова судьи Людмилы Зиньковской.

Домани был объявлен в розыск в 2016 году. Позже бывший исполнительный директор РФБ был задержан в Черногории, а затем экстрадирован в Россию.