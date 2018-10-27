Бывшего исполнительного директора РФБ экстрадировали в Россию

Бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, обвиняемого в мошенничестве, экстрадировали из Черногории в Москву, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк сообщила, что в субботу «в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», передает РИА «Новости».

По данным ведомства, являясь исполнительным директором РФБ, Домани заключил несколько фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб федерации.

После он покинул Россию, пытаясь избежать уголовного наказания.

Ранее сообщалось, что Домани задержали в Черногории по запросу России.