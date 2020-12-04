Путин: Искусственный интеллект – это не хайп

Искусственный интеллект – это не хайп, Россия направляет на внедрение технологий серьезные ресурсы, заявил президент Владимир Путин.

«На создание и внедрение этих технологий мы направляем серьезные ресурсы – и финансовые, и административные. И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится», – передает РИА «Новости» слова Путина на форуме по искусственному интеллекту.

Он отметил, что мировая история знает немало случаев, когда крупные глобальные корпорации и даже страны проспали технологический рывок и были сметены с исторической сцены.

«Необходимо исключить, конечно – я об этом неоднократно говорил и еще раз повторю – любые риски для утечки персональной информации, профессиональных данных. Обеспечить безусловное соблюдение прав граждан», – сказал Путин, говоря о проекте закона о доступе разработчиков нейросети к государственным «большим данным».