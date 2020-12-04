Шойгу оценил российскую систему управления тактического звена

Перспективная автоматизированная система управления тактического звена, созданная в рамках ОКР «Созвездие-2015», превзойдет зарубежные аналоги по ряду характеристик, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он рассказал, что в рамках «Созвездие-2015» создается перспективная автоматизированная система управления тактического звена.

«По своим возможностям она ни в чем не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдет их», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Он подчеркнул, что применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность.

Министр отметил также, что число аварий с участием военного служебного транспорта снизилось на 21%. По его словам, в этом году Военная автоинспекция провела масштабные контрольные и профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.



«В результате количество аварий с участием служебного транспорта снизилось на 21%, личного транспорта военнослужащих – на 12%. Число погибших в ДТП военнослужащих уменьшилось на 25%», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, предупреждение дорожно-транспортных происшествий остается одной из приоритетных задач.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что российский военнослужащий погиб в Абхазии в результате наезда грузового автомобиля при буксировке, правоохранительные органы России проводят расследование.