Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти» Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом Украинцы объявили войну Деду Морозу 31 декабря 2020, 16:56

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем». Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости». В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции. Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая. «Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они. Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.

Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины 30 декабря 2020, 18:56

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства. «Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского. Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт». В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию. На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии 31 декабря 2020, 02:24

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян. «Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал. Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности. Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах 30 декабря 2020, 18:47

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

В преддверии Нового года на прилавках российских магазинов немало фальшивой икры, поэтому покупать деликатес стоит в специализированных торговых точках, отдавая предпочтение икре лососевых пород рыб, рассказал директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», – передает слова эксперта «Звезда». Как сообщил Ходос, при покупке необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Он подчеркнул, что в специализированных магазинах покупатель может получить всю необходимую документацию на продукт. Также он отметил, что многие производители настолько хорошо научились делать имитированную икру, что распознать подделку на глаз почти невозможно. В марте прошлого года на Дальнем Востоке в продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих компаний. Ранее Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей. Гривна за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20% 30 декабря 2020, 19:59 Текст: Абдулла Шакиров

Курс национальной валюты Украины на 31 декабря 2020 года – 4 января 2021 года установлен на уровне 28,27 гривны за доллар, сообщил Национальный банк республики. Гривна за 2020 год подешевела к доллару на 19,4%. По состоянию на 31 декабря 2019 года стоимость доллара составляла 23,68 гривны. Среднегодовое значение курса валют – 26,95 гривны за доллар, максимум был установлен 4 ноября – 28,60 гривны за доллар, передает ТАСС. Напомним, в бюджете Украины на 2021 год указано, что курс национальной валюты установится на отметке 29,1 гривна за доллар вместо 27 гривен в этом году. В марте Нацбанк Украины признал нехватку валюты. Администратор объяснил запрет использования оборота «в Украине» в русскоязычной Википедии 31 декабря 2020, 16:10

Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

«По поводу «на Украине» или «в Украине» на основе изучения разных источников было решено, что второй вариант принадлежит к некоему диалекту», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Ранее администрация русскоязычной Википедии запретила оборот «в Украине» как безграмотный. «Споры об этом шли давно. В итоге пришли к тому, что нормативное написание для русского языка «на Украине». Но в ряде случаев, чтобы было меньше споров, иногда пишут «на территории Украины», тогда вопросов вообще нет», – рассказал исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Собеседник напомнил, что подобные споры возникают в отношении других бывших союзных республик, в которых до сих пор активно используется русский язык. «Алма-Ата» или «Алматы». Таллин с одним «н» или двумя. Белоруссия или Беларусь», – перечислил эксперт, добавив, что в случае «написания «в Республике Беларусь» весь спор снимается». Козловский рассказал, что консенсус в вики-сообществе складывается на основе обсуждения, а не простого голосования, которое всегда можно накрутить в интернете. «В таких случаях приводятся аргументы со ссылками на источники, на словари. Все анализируется. Это довольно длительный процесс. Все обсуждения можно найти в самой Википедии. Решается не эмоционально, мол, кто больше, тот и продавил. Решение принимается на основании источников – а именно правил русской грамматики. Правописание не имеет отношения к политике», – заверил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ». Фонд Викимедиа - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы вики-проектов, включая Википедию, Викисловарь и других. Как сообщило в четверг украинское издание «Страна.уа», в русскоязычной Википедии пользователям предлагают использовать словосочетание «на Украине» вместо «в Украине». Если пользователь пытается сохранить правку, в которой содержится словосочетание «в Украине», он получает уведомление, что сделать это невозможно. «Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания «на Украине» на словосочетание «в Украине» в статьях «Википедии» признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях «Википедии» принято писать «на Украине»... Поэтому использование словосочетания «в Украине» допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании», – сообщает администрация ресурса. Как известно, украинские националисты уже много десятилетий в массовом порядке требуют от носителей русского языка говорить и писать «в Украине». При этом, они, как правило, не объясняют, почему их так волнуют второстепенные нормы чужого для них, иностранного языка, если Украина является независимым государством. Для сравнения: в российской блогосфере практически никого не интересует, с каким предлогом используется перевод слова «Россия» в украинском языке. Это считается сугубо внутренним делом украинских лингвистов. Последний раз скандал вокруг предлога вспыхнул в феврале 2019 года, когда представители аппарата ООН выступили с официальным пояснением, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Об этом говорилось в Twitter-аккаунте организации. Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию «на Украине». Согласно справочной службе «Грамота.ру», вариант «на Украине» – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он остается литературной нормой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19 31 декабря 2020, 13:25

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней. «Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева. Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории». Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Захарова высмеяла заявление Киева об «адской» теме Крыма 30 декабря 2020, 18:49

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для российской стороны. «СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней», – написала Захарова в своем Facebook. В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД в ответ на заявления украинского министра посоветовал Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе. Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера 31 декабря 2020, 03:54

Фото: Markus Schreiber/AP/

Pool/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления. Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости». Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной». Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи. Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель. Украина захотела «рок-н-ролла» в отношениях с США при Байдене 31 декабря 2020, 11:36

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

После инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», – сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua. Кроме безопасности и проведения реформ, еще один важный вопрос – это отношения в экономической сфере, инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. «Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем», – отметил Кулеба. Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя Госдепа по Украине, но отметил, что «жизнь покажет». «Решение будет принимать новая администрация США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина – это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе – везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения», – сказал Кулеба. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп. Выяснилось, где в России будет жарче всего на Новый год 31 декабря 2020, 13:20

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, в новогоднюю ночь станет Якутск. В Москве ожидается достаточно теплый Новый год, но жарче всего на праздник будет в другом российском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В Москве в полночь ожидается облачная погода с небольшими осадками и возможностью гололедных явлений. Но это не значит, что жителей столицы завалит снегом или они будут как на катке кататься – все это очень слабо и локально, но тем не менее я не могу об этом не сказать. Температура воздуха в момент боя курантов будет от нуля до минус одного градуса, юго-восточный ветер и давление в норме», – говорит Леус. Утром ожидается похолодание до минус двух, а к вечеру потеплеет до нуля, возможны осадки в виде дождя и снега. В Санкт-Петербурге синоптик предсказывает облачную погоду без существенных осадков с температурой около нуля градусов. В Екатеринбурге однозначно будет холодно, облачно с прояснениями, небольшой снег и 19-21 градус мороза. Специалист уточняет, что это существенно холоднее нормы на 8-10 градусов. «В Новосибирске тоже холодная погода: 28-30 градусов мороза, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Это примерно на 10-12 градусов холоднее нормы. В Казани преимущественно облачная погода, небольшой снег и минус 8-10 градусов. В Нижнем Новгороде также ожидается облачная погода, небольшой снег, но немного потеплее: температура минус 4-6 градусов», – сообщил эксперт. В Ростове-на-Дону будет облачная с прояснениями погода без осадков, а температура воздуха от нуля до минус двух градусов, продолжает синоптик. В Волгограде облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и минус два-четыре градуса. «Что касается Дальнего Востока, то, например, во Владивостоке ожидается преимущественно облачная и ветренная погода без существенных осадков. Температура будет минус 20-21 градус», – отметил Леус. Интересно, что самый теплый Новый год встретят жители Крыма и Кубани, рассказывает синоптик. Там даже в ночные часы температура будет держаться около плюс 10-13 градусов. А самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, является Якутск. Там будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но возможен туман, а температура от -41 до -43 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России на Новый год будет тепло. По его словам, температурный фон будет составлять от -2 до +2 градусов, а также возможны осадки в виде дождя. Украина запретила ввоз российских «пропагандистских» книг для детей 31 декабря 2020, 13:42

Фото: azbooka.ru

Текст: Евгения Шестак

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2020 году запретил ввоз в страну российских книг из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики». Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева, передает «Интерфакс-Украина». Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова. Также на Украине признали, что 18 российских книг направлены на «ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды». Совокупный тираж составил 45 тыс. экземпляров. В январе сообщалось, что Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году запретил ввозить из России 151 издание общим тиражом около 1 млн экземпляров из-за «антиукраинского содержания». Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год 31 декабря 2020, 13:38 Текст: Елизавета Булкина

Продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также музыкальные критики поделились любимыми песнями, под которые лучше встречать Новый год. Пригожин рассказал, что любимой новогодней песней для него является знаменитая Jingle Bells. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», – рассказал продюсер Ura.ru. Основатель музыкального YouTube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует послушать разные варианты Jingle Bells, в частности, в исполнении группы Austrian Death Machine. Оба продюсера согласились, что новогоднее настроение дарит песня «В лесу родилась елочка». Автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует послушать композицию «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников, знаменитого советского коллектива, звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», – поделился эксперт. Новогодней классикой, по мнению Пригожина и Дробыша, уже стала песня группы ABBA Happy New Year. Дробыш также добавил в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas. Пригожин в свою очередь посоветовал встречать Новый год под песню своей супруги Валерии Merry Christmas To The World, которая в 1998 году стала саундтреком к телефильму режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предложил под Новый год включить песню Эдуарда Хиля «Зима». Также критики советуют послушать знаменитые новогодние песни в современной обработке. Так, Рудченко советует ознакомиться с ремиксом песни Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» «Пять минут», который сделал диджей Грув (Евгений Рудин). О классике рока советует не забывать музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песня группы Queen Thank God It’s Christmas известна не всем, но ее стоит послушать. В список новогодних песен вошли также композиция группы «Дискотека авария» «Новогодняя»; песня 60-х годов «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка», а также трек Верки Сердючки (Андрей Данилко) «Елки». Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти» 31 декабря 2020, 16:26

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. «Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости». Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина. «Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она. Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он. Минюст США захотел конфисковать три здания Коломойского 31 декабря 2020, 04:46 Текст: Антон Антонов

Число связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым зданий, которые хочет конфисковать минюст США, выросло до трех. Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн, передает РИА «Новости». Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране. В Крыму сравнили Кулебу с «Наполеоном из психбольницы» 30 декабря 2020, 18:59 Текст: Ксения Панькова

Обещание киевских властей сделать крымскую тему «адской» для России напоминает басню «Слон и Моська», заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, подчеркнув, что тема принадлежности полуострова закрыта. «Кулеба – это Наполеон, только в психиатрической больнице. У Крылова есть басня «Слон и Моська». Вот киевские власти и подгавкивают на Россию, даже не лают. Ничего у них не получится. Пусть оставят свои истерические планы и идеи насчет Крыма», – цитирует РИА «Новости» Фикса. Он подчеркнул, что тема Крыма закрыта «раз и навсегда». «Больше к этому никто никогда возвращаться не будет», – добавил крымский вице-спикер. В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим. В свою очередь сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД: «Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». «Кулеба пытается играть во взрослого дядю, но он больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова», – отметил в свою очередь сенатор Франц Клинцевич.