На Украине декоммунизировали Деда Мороза

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21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:40  |  vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
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Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

Крымские татары более чем довольны пребыванием в составе России Сергей Мальгавко/ТАСС
C Украины приходят новые сообщения о потешном процессе над Иосифом Сталиным – «прокуратура республики Крым» ищет для вождя народов адвоката. По какому обвинению Киев собирается судить Сталина, почему процесс с юридической точки зрения выглядит анекдотом – и каким образом его реальная политическая цель связана с Россией и Крымом? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...

Европа – это не Шенген, а до Урала

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...

Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
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    Андрей Манчук

    На Украине декоммунизировали Деда Мороза

    Андрей Манчук
    политолог
    		21 декабря 2020, 12:00

    В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Однако против этого выступили представители националистической Православной церкви Украины. Они усмотрели в необычном навершии ведьминский колпак, оскорбляющий чувства верующих. После чего таинственная шляпа быстро исчезла, успев породить множество сетевых мемов и анекдотов.

    «У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя – он русский. Деда Мороза нельзя – он советский. То нельзя, это нельзя – для творчества вообще ничего не осталось!» – пожаловался на это арт-менеджер Игорь Добруцкий, который надел на елку злополучную шляпу. В итоге ее заменили на звезду – но только восьмиконечную, чтобы она ни в коем случае не походила на официально запрещенный после Евромайдана коммунистический символ. Ведь пятиконечные звезды выкорчевывали даже из элементов декора, размещенных на архитектурных памятниках в центре Киева.

    Эта рождественская история с украинской спецификой напомнила про удивительный феномен борьбы с «советским» Дедом Морозом, которая развернулась на Украине в эпоху невиданного достоинства и безграничной свободы. Профессиональные патриоты записали сказочного персонажа в проскрипционные списки врагов украинской нации, объявив его агентом Кремля, который оказывает негативное влияние на неокрепшее сознание маленьких украинцев. При этом они многозначительно подчеркивают, что Дед Мороз появился в СССР в сталинские тридцатые годы. Согласно распространенной в националистических кругах версии, его прототипом якобы послужил Павел Постышев, который организовал в Харькове первую советскую елку. А то и сам вождь народов, благосклонно поддержавший этот новогодний почин.

    «В самый разгар репрессий специальная «методичка» с детально прописанным сценарием ввела веселого старика с белой бородой в красной шубе и с подарками на новогодние праздники в советских детсадах и школах, трудовых и профсоюзных коллективах… Пролетарская идеология и планы «мирового пожара» были воплощены в новогодней елке, как и во всем советском быту. Дети приходили на них в костюмах красноармейцев или ударников труда, пели о достижениях героев-летчиков, покорителей Арктики и наглядно объясняли, что советский Новый год несравненно лучше буржуазного Рождества…. Давно нет Советского Союза, забыты или отвергнуты тогдашние реальные и пропагандистские, и сказочные герои – а Дед Мороз продолжает работать на Украине, уже и на Новый год, и на Рождество, которое вернулось в праздничный календарь», – писала об этом журналистка радио «Свобода» Богдана Костюк в статье с говорящим названием «Дед Мороз – сказочный персонаж советской пропаганды».

    Борьба с советской пропагандой является главной идеологической установкой постмайданной Украины – а потому старику в шубе приходится в последние годы несладко. Несколько лет назад представители ультраправой организации «Братство» устроили демонстративную казнь Деда Мороза и его внучки Снегурочки, повесив их в центре Киева. Во Львове раздают глумливые памятки, помогающие отличать «сталинского персонажа» от правильного героя, которым является для патриотов Святой Николай. А украинские власти всех уровней массово отказываются от подозрительного «пророссийского» бородача во время официозных празднований Нового года и Рождества.

    Фото: Елена Афонина/ТАСС

    Вы не поверите, но эту борьбу с Дедом Морозом однажды прямо отнесли к декоммунизационной кампании. «К нам обратились с электронным письмом представители родительской общественности города с целью помощи и поддержки в декоммунизации системы образования, а именно относительно уместности приглашения на новогодние праздники в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения Деда Мороза и Снегурочки, потому что это пережитки «старой» системы, а у украинского народа есть святой Николай», – написала пресс-служба управления образования и науки в городе Ивано-Франковске, высоко поднимая планку параноидального безумия – которое действительно напоминает про атмосферу тридцатых годов прошлого века.

    Этот предновогодний антикоммунистический джихад является уникальным явлением. Оно не имеет аналогов не только на Западе, но даже на территории Восточной Европы. Я посещал под Новый год страны Балтии, бывшие республики Югославии, Албанию, Польшу – но ни разу не слышал там о репрессиях против Деда Мороза. Местные инкарнации героя советских утренников – Деда Мраз, Бабадимри, Каледу Сенялис, Салавецис, Йыулувана – по-прежнему сохраняют свою популярность, не опасаясь, что их подведут под политическую статью. А польский Дзедек Мроз даже заимел недавно официальную резиденцию, расположенную на фабрике елочных игрушек в городе Кенштин.

    На Украине такой номер бы не прошел. В начале декабря националисты напали на фабрику игрушек в расположенном под Киевом поселке Клавдиево-Тарасово – потому что там выпустили елочные шары по заказу российской армии, чтобы уберечь от разорения знаменитое предприятие, не выдерживающее конкуренции с игрушками из коммунистического Китая. Причем все идеологически неправильные изделия были уничтожены прямо на территории цеха, под присмотром приехавших на место преступления полицейских. А нажаловавшийся на игрушки доносчик с гордостью отчитывается о своем вкладе в борьбу против российской угрозы.

    Впрочем, что там игрушки. Как известно, на Украине официально декоммунизировали всенародно любимый бренд «Советское шампанское», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун критиковала «совковые» салаты «Селедка под шубой» и «Оливье», а на Масленицу патриоты объявляют войну чужеродным для украинского желудка блинам, которые тоже приравниваются к инструменту культурного влияния коварной страны-агрессора.

    «Этнограф Галина Олейник считает, что наше современное представление о Масленице – следствие советизации Украины, большевистского режима. Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. На Украине над «блинами» преобладали вареники, а праздновали запуск поста совсем по-другому, чем в Московском царстве» – написал об этом политический ресурс «Украинская правда».

    Конечно, вся эта истерия не достигает заявленных целей. Миллионы украинцев продолжают праздновать Новый год с участием Деда Мороза, с удовольствием едят салат «Оливье» и блины, просматривая за праздничным столом полузапрещенный на Украине фильм «Чародеи», где снимался внесенный на «Миротворец» Валентин Гафт. Теперь, после смерти выдающегося актера, на его личном деле стоит печать: «ликвидирован».

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    Жители декоммунизированного до основания государства поднимают бокалы с «СоветОВским» шампанским, которое выпускается теперь на Киевском заводе шампанских вин. И многие из них искренне желают вернуться к нормальной жизни, где больше не будет этих фантастических оруэлловских кошмаров.


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