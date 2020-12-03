Путин поздравил победителей чемпионата «Абилимпикс»

Президент России Владимир Путин поздравил победителей Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить – и в связи с сегодняшним днем – победителей и всех участников недавно завершившегося национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году он проходил в особых условиях – в основном дистанционно, но уровень мастерства, профессиональной подготовки наших ребят неизменно очень высок. За таким мастерством всегда стоит сила духа, упорство, целеустремленность. Ровно эти же качества ведут вперед, к новым победам и наших замечательных паралимпийцев, которыми мы по праву гордится, вся страна ими гордится. Это очень важный – тоже об этом не раз говорили – пример для всех. Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины», – сказал глава государства в Международный день инвалидов, 3 декабря, в ходе традиционной встречи в формате видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов.

Золотые призеры III и V Национальных чемпионатов «Абилимпикс» Илья Фомин и Полина Бивол выразили Путину благодарность за оказываемую поддержку в проведении конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в части привлечения внимания со стороны потенциальных работодателей.

Президент поручил федеральным органам власти проработать вопрос с сертификатами на обучение победителей чемпионатов «Абилимпикс», а также продумать более широкое участие бизнеса и госкомпаний в сопровождении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и содействии их трудоустройству.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, проводимый под эгидой ООН.