Вакциной «Эпиваккорона» привились первые 90 добровольцев

В России несколько десятков совершеннолетних добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса вакциной «Эпиваккорона» от новосибирского центра «Вектор», сообщил Роспотребнадзор.

«По состоянию на 02.12.2020 привито 90 добровольцев в группе 18+», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

До конца года планируется привить 150 добровольцев старше 60 лет, участвующих в пострегистрационных испытаниях этого препарата, добавили в Роспотребнадзоре.

Между тем, президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. В четверг мэр столицы Сергей Собянин заявил, что электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется в Москве 4 декабря, прививочные пункты по вакцинации заработают с 5 декабря.

Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.