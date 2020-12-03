Татарстан стал одним из лидеров реализации нацпроекта по дорогам

Татарстан стал одним из лучших российских регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Татарстан вошел в число 12 российских регионов, показавших наилучшие результаты в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Республика начала реализацию национального проекта с 2019 года на региональной сети и в трех агломерациях – Казанской, Набережночелниской и Нижнекамской... За эти за два года по нацпроекту в республике отремонтирован 271 объект общей протяженностью 460,4 километра», – сказал Ханифов, передает РИА «Новости».

По информации министра, общая сумма финансирования в 2020 году составила 8,27 млрд рублей, в том числе 5,83 млрд рублей – средства федерально бюджета, из них 1,06 млрд рублей – средства резервного фонда России в счет средств 2021 года. Кроме того, по его словам, дополнительно в рамках нацпроекта из федерального бюджета Казанской и Набережночелнинской агломерациям было выделено 370 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Ханифов отметил, что план по ремонту дорог на текущий год в республике выполнен в полном объеме. Отремонтировано 97 объектов общей протяженностью 254,6 километра. В том числе 39 участков дорог регионального значения общей протяженностью 64,9 километра, что обеспечило достижение 47,5% нормативного состояния дорог. В Казанской агломерации выполнен ремонт 36 объектов общей протяженностью 106,2 километра, доля соответствующих нормативу дорог достигла 84%. В Набережночелнинской агломерации отремонтировано 19 объектов общей протяженностью 77,8 километра, в Нижнекамской – три объекта протяженностью 5,7 километра, достигнут показатель 80% и 70,8% нормативного состояния соответственно.

Министр напомнил, что перед Татарстаном стоит задача к 2024 году увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50%, автомобильных дорог городских агломераций – с 80,47% до 85 %, снизить количество мест концентрации ДТП в два раза – со 128 до 64.

В 2021 году в Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 91 объект протяженностью 174,8 километра. Сюда входят 96,7 километра дорог регионального значения, 43,3 километра дорог Казанской агломерации, 29,2 километра дорог Набережночелниской агломерации и 5,6 километра дорог Нижнекамской агломерации. Общая сумма финансирования на 2021 год составит 4,1 млрд рублей, в том числе около 3,1 млрд рублей – из республиканского бюджета.