Эксперты: Предустановка российских видеосервисов на мобильные и Smart-ТВ поможет их популяризации

«Есть риск, что зарубежные площадки полностью захватят российский рынок онлайн-кинотеатров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Бырдин. Для предотвращения такой угрозы, по его мнению, и был составлен реестр отечественных аудиовизуальных сервисов, которые будут предустанавливаться на мобильные устройства и телевизоры с функцией Smart.

«Риск захвата нашего рынка иностранными аудиовизуальными сервисами – серьезный, причем он одинаковый для всех участников российского медиарынка. Иностранные сервисы открыто пишут в пресс-релизах о своей стратегии, их цель – устранение посредников при доставке производимого ими контента конечному потребителю», – заявил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Посредники – это и есть как раз российские онлайн-кинотеатры или телеканалы, или операторы платного телевидения, которые покупают, предположим, контент компаний Disney, Fox и показывают потом эти фильмы своим подписчикам. Они все в какой-то момент могут остаться без иностранного популярного контента, потому что иностранные сервисы начнут продавать его самостоятельно», – пояснил Бырдин. Такой ход событий ударит как по интересам нашего бизнеса, так и государства, предостерегает глава ассоциации.

«Стоит напомнить, что российские медиа-игроки платят налоги в нашей стране. Если контент будет продаваться рядовым потребителям из-за рубежа напрямую, то бюджет налогов не досчитается. Это явно противоречит государственным интересам», – пояснил Бырдин. По его мнению, меры, которые принимает Роскомнадзор, следовало принимать гораздо раньше.

Как сообщил в среду ТАСС, Роскомнадзор составил реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки. В ведомстве пояснили, что владельцы включенных в реестр аудиовизуальных сервисов смогут в соответствии с законом, который вступает в силу с 2021 года, претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в РФ электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ).

В реестр включены онлайн-платформы Амедиатека, Ivi, Start, Wink, Megogo, Okko, More.tv, Movix, Premier, SPB TV Россия. Кроме того, в реестре – «Кинопоиск», «Матч ТВ», Билайн ТВ, Кино1ТВ, Мегафон ТВ, Первый канал, Смотрим, Триколор кино, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС и ТВ онлайн. Как уточнил Роскомнадзор, данные онлайн-площадки ориентированы преимущественно на российскую аудиторию.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Позднее кабмин постановил, что после 1 января 2021 года на все продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 российских приложений, на компьютеры – три, на Smart TV – четыре.

В отличие от Бырдина, президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин считает преувеличенной угрозу полной «канибализации», поглощения иностранными сервисами российского рынка. «Российский массовый зритель делает выбор в пользу российского контента, это уже устойчивый, сформировавшийся тренд», – заверяет он.

«Что касается реестра, то Роскомнадзор сформировал его из популярных площадок с посещаемостью более 100 тысяч человек в день. Сегодня это уже целая отрасль, которая растет на 45% в год. Фактически многие площадки в реестре перешагнули миллионный рубеж», – добавил Демин.

Решение Роскомнадзора эксперт расценивает как важный шаг по развитию отечественных сервисов. «Это поможет их популяризации, это существенная маркетинговая и информационная поддержка. С одной стороны, это протекционистская мера, с другой – это приглашение иностранным сервисам работать в нашей стране через легализацию в российском правовом поле, через открытие здесь своих представительств. Вспомните, что в этом году Netflix и Spotify пришли легально в Россию. Уверен, тренд продолжится», – подчеркнул эксперт.