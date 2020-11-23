Правительство утвердило порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты

Российское программное обеспечение (ПО) должно стоять на всех продаваемых в России смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах, произведенных после 1 января 2021 года, следует из постановления кабмина.

«Установить, что требования по предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин... распространяются на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 января 2021 года», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В перечень устройств, на которые должно предварительно устанавливаться российское ПО, вошли смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также телевизоры с цифровым блоком управления (Smart TV). Также кабмин утвердил перечень ПО, которое должно предустанавливаться на эти устройства, продаваемые в России. В него вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети; мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы; программы для доступа к облачным системам хранения.

Кроме того, в перечень включены сервисы электронной почты; голосовые помощники; программы для доступа к онлайн-трансляциям и контенту пользователей; аудиовизуальные сервисы; программы для использования национальной платежной системы «Мир»; программы для получения госуслуг в электронном виде; офисное и антивирусное ПО. Также в перечне программы для доступа к социально значимым сервисам.

Правом на ПО, которое будет предустанавливаться, должны владеть Россия, субъект России, российское юрлицо или гражданин РФ.

Ранее компании Samsung и Xaomi заявили о готовности выполнять требования о предустановке российского софта.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и должны способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.