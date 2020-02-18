Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства

Китайская компания Xiaomi в рамках российского законодательства будет предустанавливать российское программное обеспечение на свои устройства, заявили в пресс-службе компании.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», – цитирует заявление пресс-службы Xiaomi РИА «Новости».

Xiaomi уже сейчас занимается предустановкой приложений от локальных разработчиков, эта процедура, как уточнили в компании, тщательно отработана.

Ранее компания Samsung также заявила о готовности выполнять требования о предустановке российского софта.