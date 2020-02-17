Samsung заявил о готовность выполнять требования о предустановке российского софта

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы корпорации Samsung в России, заявили в пресс-службе российского офиса компании.

Компания подчеркнула, что готова исполнять требования российского законодательства, адаптируя деятельность согласно принятым постановлениям, передает ТАСС.

«Поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть. Компания Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как, например, почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании «Яндекс» для смартфонов», – отметили в компании.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и должны способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Перечень гаджетов, для которых наличие отечественного софта станет обязательным, самих приложений, а также порядок их установки должно определить правительство. Список пока не представлен.