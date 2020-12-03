Под Алеутскими островами найден гигантский вулкан

Геологи из США выяснили, что часть небольших островов Алеутского архипелага и шесть крупных вулканов, расположенных на их территории, на самом деле могут быть частью одного и того же гигантского супервулкана, сообщила пресс-служба Американского геофизического союза (AGU).

«Это открытие объясняет то, почему вулкан Кливленд остается столь активным в последние два десятка лет. Оно также значительно улучшило наше понимание того, какие извержения стоит ожидать в будущем, что позволит лучше подготовиться к подобным катаклизмам», – передает ТАСС слова геолога из Вулканической обсерватории Аляски в Фейрбенксе (США) Джона Пауэра.

Так называемая Алеутская островная дуга, расположенная у западных берегов Аляски, представляет собой один из самых активных вулканических регионов на Земле. По текущим оценкам ученых, здесь находится свыше семи десятков активных вулканов, выстроенных в линию длиной примерно в 2,5 тысячи километров.

Одним из самых беспокойных из них является вулкан Кливленд, чья активность в последние годы резко усилилась. За последние два столетия наблюдений он извергся 22 раза, причем последние восемь извержений произошли в промежутке между 2009 и 2017 годами. Пробуждение этого вулкана заставило геологов и сейсмологов приступить к активному изучению той части Алеутской островной дуги, где он расположен.

Эти наблюдения, как отмечают Пауэр и его коллеги, привели к неожиданному открытию. Как предполагают ученые, гора Кливленд и еще пять других вулканов – Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Ульяга – являются частью гигантского супервулкана, скрытого под водами Тихого океана.

Все эти горы находятся на территории так называемых Четырехсопочных островов – небольшой группы клочков суши, чья цепь протянулась на 130 километров в восточной части Алеутской гряды. По мнению геологов, под этими островами находится кальдера, реальное жерло супервулкана, который сопоставим по размерам со знаменитым Йеллоустоном.

В пользу этого говорят некоторые особенности в структуре недр Четырехсопочных островов, а также схожий состав магмы этих вулканов. Пока, как подчеркивают ученые, у них нет стопроцентной уверенности в том, что эти особенности шести вулканов обязательно свидетельствуют в пользу существования кальдеры, однако вероятность этого достаточно высока.

«Нам в буквальном смысле приходится довольствоваться крохами информации, которая у нас имеется, однако все эти данные указывают в пользу существования кальдеры. Мы надеемся, что в ближайшее время мы вернемся к берегам Четырехсопочных островов и получим больше данных, изучив структуру дна океана и более детально проанализировав состав пород, а также получив новые гравиметрические и сейсмические данные», – подытожила Диана Роман (Diana Roman), геолог из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

Ранее геологи Университета Кобе нашли у берегов Японии супервулкан, который содержит 34 кубических километра лавы и способен в случае извержения убить 100 млн человек.