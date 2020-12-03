Россиянина обвинили в беспорядках на Белорусском металлургическом заводе

Уголовное дело по обвинению четырех работников Белорусского металлургического завода (БМЗ), среди которых один гражданин России, в организации на предприятии несанкционированной акции протеста в августе этого года передано прокурору для направления в суд, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено в отношении разливщика стали и оператора резки горячего металла, водителя и автослесаря металлургического завода. В следственном ведомстве добавили, что в отношении двух обвиняемых, которые признали свою вину, была применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении третьего фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Четвертый фигурант, гражданин Российской Федерации, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск», – передает ТАСС сообщение СК.

«На основании собранных по делу доказательств работникам БМЗ предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса Республики Беларусь», – добавили в ведомстве.

Согласно материалам дела, в Жлобине 17 августа во время несанкционированного массового мероприятия часть митингующих незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов для препятствования движению технологического транспорта. Несколько человек остановили тяжеловоз «БелАЗ», который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению предприятию ущерба.

В соответствии с белорусским законодательством, обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Напомним, 17 августа Белорусский металлургический завод (БМЗ), расположенный в городе Жлобине, приостановил работу: все три печи предприятия были остановлены.