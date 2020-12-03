Азербайджан заявил об установлении юрисдикции над Степанакертом

Город Степанакерт (Ханкенди) входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления министерства юстиции Азербайджана, заявил замначальника главного контрольного управления ведомства Субхи Кязимов.

Кязимов заявил, что «в целом в юрисдикцию созданного недавно управления входят город Ханкенди, а также Шушинский, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы», передает ТАСС.

23 ноября Азербайджан заявил о размещении региональных отделов юстиции в районах, перешедших под контроль Баку после эскалации в Нагорном Карабахе. Для этого учредили Карабахское региональное управление министерства юстиции страны.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в регион миротворческие войска.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

Акар сообщал, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе.