Шувалов возглавил фонд «Сколково» 29 декабря 2020, 18:19 Текст: Абдулла Шакиров

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково» вместо бизнесмена Виктора Вексельберга, сообщила пресс-служба фонда. «Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов включен в состав совета директоров Фонда «Сколково» и избран его председателем. Изменения в руководстве фонда «Сколково» произошли в связи в переходом фонда под управление ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития», – сказано на сайте «Сколково». Как отметил Шувалов, приоритетом работы фонда станет консолидация инвестиционных возможностей для достижения национальных целей развития. По его словам, в «Сколково» «аккумулированы опыт и компетенции по реализации инновационных проектов», а результаты его деятельности будут «транслироваться в новое качество жизни людей в городах». Вексельберг в свою очередь назвал назначение Шувалова «новым этапом в развитии проекта, который призван обеспечивать формирование инновационной повестки в стране». Напомним, в ноябре правительство России анонсировало оптимизацию институтов развития и формирование крупного инвестиционного блока на базе госкорпорации ВЭБ.РФ.

В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21 28 декабря 2020, 22:58

Фото: Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Российский самолет нового поколения МС-21 окажется «очень востребован» на рынке гражданской авиации, заявил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. По его словам, «это абсолютно инновационный самолет». Кравченко пожелал МС-21 «успеха в сертификации». Он отметил, что лайнер задумывался как прямой конкурент новейшим западным образцам и «взял самое лучшее» из разработок последнего десятилетия. Как пояснил Кравченко, «это будет единственный самолет начала следующего десятилетия, который будет иметь большую инновацию». Он назвал российский лайнер «последним подтверждением того, что Россия в этот партер театра гражданской авиации вернулась на первый ряд», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Напомним, в России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, лайнер уже совершил первый полет. Отметим, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год. Соловьев показал матерящегося российского спецназовца в Сирии 29 декабря 2020, 12:28

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев показал кадры, на которых запечатлен российский солдат в Сирии, выражающийся на «великом и могучем». «Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», – прокомментировал Соловьев видео в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) В комментариях отметили, что русский язык «великий, могучий, в меру вежливый, но очень убедительный». «Перевода не надо, они все поняли», – написала ellazhuravl. «По-нашему!! Кратко и понятно», – добавила irisha_55555. 22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. «Северный поток – 2» достроили в исключительной экономической зоне ФРГ 28 декабря 2020, 20:52

Фото: REUTERS/Tobias Schwarz

Текст: Ксения Панькова

Работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены, сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG. Как ожидается, теперь в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, пишет агентство. В Nord Stream 2 AG отметили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах. «О других деталях мы не можем сообщить», – заявили в компании, передает ТАСС. Строительство газопровода «Северный поток – 2» возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа «Фортуна». Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода «Северный поток – 2» у берегов Дании. Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев. В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Адвокат объяснил, почему Шамсутдинов заслужил снисхождение присяжных 28 декабря 2020, 19:15

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Высказывание присяжных о том, что солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек, заслуживает снисхождения, означает, что суд применит к нему низший порог наказания, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе. Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году в воинской части застрелил восемь человек, суд единогласно признал виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом присяжные заседатели отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения. «В случае, если присяжные заседатели во время вердикта указывают, что человек заслуживает снисхождения, это основание для того, чтобы суд применил к нему низший порог наказания, который предусмотрен санкцией статьи. Поэтому это очень важный момент, который позволит подсудимому получить не такой высокий срок», – говорит Горгадзе. Соответственно, согласно данному утверждению, Шамсутдинову не могут назначить более двух третей максимального срока наказания по его статье, поскольку это и есть низший порог наказания, поясняет собеседник. «Снисхождение к подсудимому применяется, если признается, что человек находился в таких жизненных обстоятельствах или мотив совершения им преступления был таков, что он заслуживает снисхождения. То есть одна история, это когда человек ограбил кого-то и убил, а другая – когда он действовал в состоянии, когда был доведен до крайней меры морального мучения и поэтому совершил преступление. Здесь очень большая разница. Вот в таких ситуациях, как во втором примере, он заслуживает снисхождения», – объясняет адвокат. Эксперт добавил, что при этом смягчающие обстоятельства (признание вины, выплата компенсации семье пострадавшего и т. д.) никак не относятся к снисхождению. «То есть к этому имеет отношение именно его поведение и причина, по которой он совершил преступление», – резюмировал Горгадзе. Напомним, осенью 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек. Рядовой тогда объяснил свой поступок дедовщиной. Россия ввела санкции против сотрудников немецкой разведки 29 декабря 2020, 13:43

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию страны, в ответ на санкции Евросоюза против россиян из-за «кибератаки» на Бундестаг, в причастности к которой в Европе подозревают якобы «российских хакеров», говорится в заявлении МИД России. «Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ. Ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В МИДе отметили, что на протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. «Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица», – напомнили в ведомстве. Министерство иностранных дел подчеркивает, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлеченности в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения. «Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны. (…) В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования», – заключили в МИД России. Напомним, в санкционный список ЕС по делу о кибератаках внесены «85-й главный центр спецопераций ГРУ», а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых ЕС называет сотрудниками центра. В начале мая немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель. Перед этим газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ. Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям – ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того. Посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза. В июле 2020 года правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский Бундестаг пять лет назад. Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов». Названы симптомы-предвестники коронавируса 28 декабря 2020, 21:42 Текст: Ксения Панькова

Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, сообщает Daily Express. Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости». Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру 29 декабря 2020, 07:41

Фото: Роскосмос ТВ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Вопросы с финансированием основных космических научных проектов России (телескопа «Спектр-УФ», миссий на Луну и Венеру) решены за счет «восстановления бюджета», сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что финансирование российской космической науки составит 14–15 млрд рублей в год. Зеленый отметил, что «все требования ученых удовлетворить невозможно». Он пояснил, что «эти 15 млрд рублей» – не «какие-то новые деньги», а средства, которые были секвестированы из Федеральной космической программы. По его словам, «это восстановление бюджета», без которого «вся научная программа поплыла бы далеко». «Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, «Спектр-УФ», – сказал Зеленый, добавив, что «Спектр-УФ» – это «очень хороший эксперимент, «русский Хаббл». Как заверил научный руководитель Института космических исследований РАН, его «удастся запустить как планировали, в 2025 году», передает РИА «Новости». Напомним, в 2019 году стало известно, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз. Запуск обсерватории «Спектр-УФ» был перенесен с 2024 года на 2025. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСИН напомнила Навальному о его обязанностях как условно осужденного 28 декабря 2020, 20:36 Текст: Ольга Никитина

Условно осужденный блогер Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно- исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено, сообщили в управлении ФСИН по Москве. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в журнале Lancet 22 декабря 2020 года была опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite. Исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. «Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», – указали в УФСИН. В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную российским законодательством. «В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ», – сообщили в управлении службы исполнения наказаний. 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю. Согласно ч. 4. ст. 190 УИК, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции или командование воинской части направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Ранее политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Кроме того, юрист Илья Ремесло также заявлял, что Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии. Он напомнил, что в середине декабря исполнилось «восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше». Военный эксперт оценил видео с матерящимся российским спецназовцем в Сирии 29 декабря 2020, 15:50

Фото: instagram.com/vrsoloviev

Текст: Татьяна Косолапова

«Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя видео с ругающимся матом на видео российским военным в Сирии. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram разместил короткий видеоролик, на котором российский солдат в Сирии обращается, выражаясь, как отмечает автор поста, на «великом и могучем», к снимающему его журналисту. «Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – говорит Фельгенгауэр. Тем не менее, отвечая на вопрос, насколько это соответствует эвфемизму «вежливые люди», который в 2014 году после событий «Крымской весны» начал использоваться применительно к российским военным, он ответил, что та операция была практически бескровной и там «можно было быть вежливым». В Сирии же, по словам собеседника, совсем другая ситуация – там военные находятся в постоянном психологическом стрессе, поскольку они знают, что в них могут выстрелить в любой момент. «Находясь в такой стрессовой ситуации, не только российские военные могут сказать такое журналистам. «Вежливые люди» просто были совсем в другой ситуации. Конечно, боец не должен был так отвечать. Хотя, по идее, с журналистами они вообще разговаривать не должны. В западных армиях это абсолютно соблюдается, хотя если подойти к западному военному, он вежливо ответит, что не уполномочен», – рассказывает эксперт. При этом, по словам Фельгенгауэра, российские военные больше склонны разговаривать с журналистами, причем включая зоны боевых действий, хотя этого делать, конечно, нельзя. Собеседник поясняет, что все комментарии должны давать пресс-службы, а бойцы и командиры «обязаны помалкивать». Причем такие правила действуют во всем мире, но нигде они полностью не работают. «Когда у российских бойцов увольнение, они должны вести себя достойно. Но когда находятся на службе, то они вообще не должны с гражданскими взаимодействовать. Тем более с журналистами», – подытожил Фельгенгауэр. В октябре 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж 29 декабря 2020, 11:39

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» уроженку Молдавии Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. «Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», – передает решение суда РИА «Новости».



«Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 млн рублей обратить в доход государства», – постановил судья. Копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ. Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании.



Экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии. Дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую». Экс-охранник избил главу московской клиники и похитил его Porsche 29 декабря 2020, 11:30 Текст: Евгения Шестак

Бывший охранник столичной реабилитационной клиники IMC Addiction избил основателя медучреждения и похитил у него Porsche стоимостью 9 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. «Глава реабилитационной клиники IMC Addiction заявил в полицию, что днем 28 декабря на улице рядом с медцентром на Комсомольском проспекте к нему подошел бывший охранник учреждения вместе со своим знакомым. Охранника в минувшем году уволили за применение насилия к одному из сотрудников», – рассказал источник АГН «Москва». По его словам, экс-охранник предложил главе клиники сесть к нему в Rolls-Royce и поговорить, на что тот согласился, после этого они поехали во двор жилого дома и злоумышленник стал избивать потерпевшего. «Мужчина испугался за жену с детьми и спросил, что тот хочет взамен. В итоге злоумышленник забрал ключи, а также договор купли-продажи его Porsche Panamera», – рассказал собеседник агентства. Отмечается, что инцидент произошел в октябре 2020 года. В ноябре основателю клиники позвонил брат нападавшего и настойчиво просил о встрече, поскольку они не смогли переоформить автомобиль на себя. Глава медучреждения воспользовался наложенным на машину штрафом, поехал в ГИБДД и написал заявление по утере документов на машину. Сумма ущерба оценивается в 9 млн рублей, в настоящее время автомобиль так и не вернули. По факту случившегося проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ. Ранее 16-летнего подростка задержали по подозрению в угоне восьми иномарок и кражах из автомобилей в Приморье. Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca 28 декабря 2020, 19:14 Текст: Ксения Панькова

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости». «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять. «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V». США помогли ФСБ перехватить 330 кг кокаина 29 декабря 2020, 10:14 ФСБ России и Минюст США провели масштабную операцию по пресечению контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу. «ФСБ совместно с управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию РФ и в другие европейские государства», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. Отмечается, что в мае в рамках первой совместной операции в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер, у которого изъяли килограмм кокаина. Кроме того, силовики установили активных членов организованной преступной группы. «В июне 2020 года при покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Москвы с поличным задержаны участники и один из организаторов наркоОПГ, из незаконного оборота изъято 34 килограмма кокаина», – поясняется в сообщении. «На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограммов названного наркотика», – сообщили в ФСБ. Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято не менее 330 килограммов кокаина, пресечена противоправная деятельность участников трансграничной наркогруппировки, в отношении которых возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей», – добавляется в сообщении. Напомним, в ноябре сообщалось, что ФСБ пресекла работу нарколаборатории во Владимирской области.