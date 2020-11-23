Правительство анонсировало оптимизацию институтов развития

Российское правительство проведет оптимизацию институтов развития и сформирует крупный инвестиционный блок на базе госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», – сказал он, открывая оперативное совещание с вице- премьерами, передает ТАСС.

По его словам, кабмин провел анализ деятельности основных институтов развития. Мишустин напомнил, что они создавались для решения конкретных задач и они дали результаты. «Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов по сути слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями», – добавил премьер.

Глава правительства уточнил, что в новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в том числе Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор. В то же время часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и органами власти, а сами институты будут ликвидированы, передает РИА «Новости».

«Предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив структуры со схожим функционалом», – сказал Мишустин, уточнив, что речь идет о преобразовании двух лизинговых компаний – ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» в единую лизинговую компанию, о создании единого банка на основе «МСП-банка» и банка ДОМ.РФ, а также единого Фонда содействия реформированию ЖКХ на базе имеющегося фонда с тем же названием и Фонда защиты прав дольщиков. Кроме того, к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований, а Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

«Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития», – подчеркнул Мишустин.

Кроме того, он сообщил, что российское правительство проведет оптимизацию институтов развития и сформирует крупный инвестиционный блок на базе госкорпорации ВЭБ.РФ. «Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление корпорации малого и среднего предпринимательства, Российский экспортного центра, ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций), Роснано и четырех фондов, в том числе фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности», – сообщил председатель правительства.