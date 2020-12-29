Хуснуллин рассказал, когда решится судьба льготной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил вернуться к вопросу о льготной ипотеке на новостройки под 6,5% по завершении ажиотажного спроса на рынке российского жилья.

«Посмотрим, этот ажиотажный спрос продлится или нет, потому что сейчас ситуация нетипична. Сначала люди до 1 ноября покупали, потому что программа только до этого срока была. Потом типично в ноябре-декабре всегда растут продажи. Давайте посмотрим, что будет в январе, феврале, марте. После этого будет понятно, как вообще это влияет на рынок», – сказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Ранее Хуснуллин заявил, что ставки по ипотеке в России должны быть снижены до 4-5%, как во многих странах.

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.

В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.