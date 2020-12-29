В Кремле сочли преждевременными выводы о рисках принятия закона об иноагентах

Преждевременно делать какие-либо выводы о возможных рисках принятия закона об иноагентах в части физических лиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения. Поэтому пока говорить о каких-то рисках и о каких-то негативных проявлениях, наверное, преждевременно», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

По его словам, практика правоприменения «будет анализироваться». «Весьма часто бывают ситуации, когда и представителями СМИ, и представителями общественности высказываются опасения в связи с правоприменением различных законов, а потом впоследствии выясняется, что эти опасения оказываются беспочвенными. Поэтому давайте подождем, накопим опыт и потом уже будем пытаться как-то анализировать», – добавил Песков.

23 декабря Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц.

Накануне Минюст России впервые включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарева.

Кроме того, в третьем чтении Госдума также приняла законопроект о запрете финансировать митинги и демонстрации в России из-за рубежа. В нем учтено предложение Совета о количестве участников от 500 человек.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

Напомним, в феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.