Госдума запретила финансирование митингов иноагентами

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая запрещает финансировать публичные мероприятия незарегистрированным общественным объединениям и физическим лицам, выполняющим функции иностранного агента.

Указанная поправка была внесена депутатом Дмитрием Вяткиным ко второму чтению его законопроекта об ужесточении правил финансирования массовых акций. Согласно редакции первого чтения, запрет такого финансирования касался иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Теперь этот перечень дополняется незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами, передает ТАСС.

Ранее на встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

Перед этим проект закона полностью поддержали в Общественной палате. Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ограничения для НКО-иностранных агентов не должны распространяться на здравоохранение, соцподдержку, культуру и спорт.

Между тем комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента одобрить проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

В свою очередь Вяткин рассказал газете ВЗГЛЯД, что организаторам митингов и шествий численностью менее 500 человек не потребуется предоставлять отчетность об источниках финансирования этих массовых мероприятия.