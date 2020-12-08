В Госдуме одобрили проект закона о регулировании иноагентов

Госдума в первом чтении приняла проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

Соответствующий законопроект предложили члены комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, передает РИА «Новости».

По этому проекту, физлица, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иностранными агентами. Также этот статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Документ предлагает по аналогии с регулированием работы НКО, выполняющих функции иноагента, установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих в стране без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для политической деятельности.

Сведения в представляемых уведомлениях будут включены в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Включенные в список объединения будут обязаны каждый квартал сообщать Минюсту об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.

Кроме того, материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением или физлицом, в том числе в СМИ, должны быть специально помечены.

Авторы проекта предлагают запретить иностранным агентам занимать госдолжности, а баллотирующиеся на выборах иноагенты должны будут сообщать о своем статусе. Аккредитованные в России иностранные журналисты также могут быть признаны иноагентами, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента.

Иноагенты, согласно проекту, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что концепция проекта направлена на обеспечение «прозрачности иностранного участия в политической деятельности на территории Российской Федерации».

По словам депутата, речь идет о повышении прозрачности работы общественных объединений, действующих без прав юридического лица, а также физлиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах в России.

«Теперь отсутствие у общественного объединения юридического лица, как и получение средств на политическую деятельность в России из-за рубежа отдельными физическими лицами, уже не станет основанием для того, чтобы избежать регистрации в качестве иностранного агента и обязанности периодически отчитываться о предоставленных зарубежными спонсорами средствах и их расходовании», – добавил депутат.

Ранее проект закона полностью поддержали в Общественной палате.

На прошлой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России. Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.