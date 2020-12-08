В ОП заявили о полной поддержке российского закона об иноагентах

Общественная палата полностью поддерживает проект закона о признании иностранными агентами физических лиц, заявил глава рабочей группы органа по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина в ходе круглого стола в Общественной палате представила доклад о правоприменении законов об иноагентах в США. Она указала, что американские законы жестко регулируют деятельность иноагентов, принимая за них буквально любых лиц, находящихся на территории страны и имеющих контакты как с зарубежными принципалами, так и с гражданами США, находящимися за пределами страны.

«Я не буду снова говорить о своем деле, оно политическое и это была именно охота на ведьм. Законы в США жестко регулируют деятельность иноагентов. Любой человек на территории США может быть признан иноагентом, если он работает на политическом или квазиполитическом пространстве. Что это за пространство - не уточняется. Иноагенты обязаны подавать регистрационную форму, платить пошлину и регулярно сообщать о своей деятельности», – рассказала Бутина, передает РАПСИ.

По ее словам, в США иноагентами власти именуют тех, кто находится на территории США и получает финансирование не только из-за рубежа, но и от гражданина США, находящегося за рубежом. «В том числе под это подпадает просьба купить билет на самолет. Кроме того, если СМИ на менее чем 80% принадлежит США, то оно также попадает под деятельность иноагента. Причём не обязательно получать финансирование иностранного принципала (заказчика), достаточно его обращения или просьбы», – отметила Бутина.

Она также пояснила, регистрироваться на территории США в качестве иноагента необходимо как юридическим, так и физическим лицам. «Зарегистрироваться нужно в течение десяти дней с момента деятельности. За каждую заявку необходимо оплатить пошлину и подтверждать заявку необходимо каждые полгода, подтверждая деятельность отчетами с информацией о всех звонках, письмах, сообщениях, контактах и публикациях в соцсетях», – рассказала она.

В свою очередь руководитель рабочей группы органа по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич, выслушав доклад Бутиной, отметил мягкость и корректность российского законодательства. Он добавил, что Общественная палата полностью поддерживает законопроект о признании иностранными агентами физических лиц.

На прошлой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России. Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.