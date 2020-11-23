В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения для физлиц-иноагентов

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах, в том числе о физических лицах-иноагентах.

Согласно предложенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, «распространение информации о физическом лице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения, передает ТАСС.

При этом отмечается, что штрафы для физических лиц-иноагентов за нарушение правил предоставления информации о себе тоже могут составить до 50 тыс. рублей. Если общественное объединение – иноагент распространяет материалы без маркировки, то штраф может составить до 300 тыс. рублей.

Правительство в целом поддержало новые поправки в Кодекс России об административных правонарушениях.

Как заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, «законопроект в целом поддержан правительством Российской Федерации». По его словам, данная инициатива входит в пакет законопроектов, одобренный на прошлой неделе комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и аналогичной профильной комиссией Совета Федерации. «Мы предложили распространить требования, применяемые в отношении НКО – иностранных агентов, на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования», – добавил Пискарев.

Он также уточнил, что законопроект «устраняет пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех из них, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту».

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

В 2019 году закон о дополнительном регулировании деятельности иностранных агентов на территории России был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В российское законодательство статус иностранного агента был введен в 2012 году для некоммерческих организаций и в 2017 году для СМИ.