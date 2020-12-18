Организаторов малочисленных митингов избавят от финансовой отчетности

Организаторам митингов и шествий численностью менее 500 человек не потребуется предоставлять отчетность об источниках финансирования этих массовых мероприятия, сказал газете ВЗГЛЯД разработчик законопроекта о правилах проведений митингов, депутат Дмитрий Вяткин, комментируя обсуждение соответствующих поправок на заседании профильного комитета Госдумы.

«Мы избавим органы местного самоуправления и самих организаторов публичных мероприятий от лишних проверок. От организаторов акций, численностью менее 500 человек, не надо требовать отчетность об источниках их финансирования», – рассказал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, первый замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Поправку, которую упомянул собеседник, комитет обсуждал на заседании в пятницу, в числе других изменений в два законопроекта о регламентировании проведения митингов и других публичных мероприятий. Эти документы, в разработке которых участвовал Вяткин, были внесены в Думу в ноябре.

Первый законопроект уточняет механизм утверждения или подачи заявок на проведение митингов – поясняется, как определять места, где нельзя проводить акции, а также регламентируются правила работы журналистов на таких мероприятия. Сотрудники прессы, которые находятся на акции в своем профессиональном качестве, не могут принимать в ней непосредственное участие, тем более быть ее организатором.

Документ также уточняет правила проведения одиночных пикетов, в том числе тех, где пикетчики сменяют друг друга – все это признается публичными мероприятиями.

Второй документ касается финансирования акций. Он определяет порядок сбора денег для подготовки и проведения митинга, шествия или демонстрации, а также порядок расходования пожертвований. Этот же законопроект вводит запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

Предложение скорректировать требования к организаторам акций по поводу декларирования финансирования акций, внес президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Наша поправка, что только для заметных митингов, в которых участвуют более 500 человек, потребуется такой счет и полный отчет о том, на что потрачены деньги», – цитировал ТАСС заявление, которое в пятницу сделал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Если заявленная численность мероприятия превышает 500 человек, то декларацию о финансировании необходимо будет указывать в уведомлении на его проведение, подчеркнул депутат Вяткин.

Собеседник также отметил важность норм законопроекта, которые запрещают иностранное финансирование публичных мероприятий. По оценке Вяткина, суммы, которые выделяются из зарубежных источников на стимулирование протестной активности, огромны. «Объем средств, которые выделяется на дестабилизацию обстановки внутри нашей страны, возрастает с каждым годом. Но любое уважающее себя государство, обладающее суверенитетом, должно ограничивать иностранное вмешательство в любые формы политической активности внутри страны», – подчеркнул депутат.

«Россия не исключение – у нас запрещено иностранное финансирование политических партий, избирательного процесса, а введение запрета на иностранное финансирование публичной активности – логичная мера, которая продолжает государственный контроль за иноагентами. В рамках конституционных принципов нашей страны мы продолжим вести эту работу и на законодательном уровне примем все меры по ограничению возрастающего давления на Россию», – отметил депутат.

А к законопроекту, который регулирует участие журналистов в освещении публичных мероприятий, была предложена поправка – предполагается разработать единый отличительный знак для сотрудников СМИ. Он позволит бы легко и быстро идентифицировать журналиста, избежать его задержания или недопущения на мероприятие, сообщил Вяткин.

Как именно должен выглядеть знак журналиста, и будет ли он отличаться от традиционного бейджа или жилета с надписью «Пресса», должно определяться подзаконным актом – документом МВД, который предполагается согласовать с Роскомнадзором и организациями журналистов.

Вяткин отметил, что уточнения в законопроект были поддержаны Союзами журналистов России и Москвы, которые будут участвовать в разработке соответствующего знака и его согласовании с Роскомнадзором. «Все сошлись на мнении, что выработка такого решения на общероссийском уровне необходима. Сам председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев рассказал, что в свое время такой бейдж уже был разработан совместно с Главным управлением МВД по Москве, и до некоторых пор никаких проблем в освещении публичных мероприятий журналистами не было», – добавил депутат.