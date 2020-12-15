Москалькова сказала, какие НКО с зарубежным финансированием не следует считать иноагентами

Ограничения для НКО-иностранных агентов не должны распространяться на здравоохранение, соцподдержку, культуру и спорт, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова указала в ходе общественных слушаний «Об обсуждении пакета поправок в законодательство в части регулирования деятельности иностранных агентов», что спорные вопросы в данной сфере возникают из-за неопределенности дефиниции «политическая деятельность», передает РАПСИ.

Она предложила точнее прописать это понятие и на законодательном уровне не считать деятельность в области культуры, науки, здравоохранения, социальной поддержки, спорта и физической культуры политической.

«В период пандемии гражданское общество показало, насколько важно использование всех инструментов для решения этих глобальных вопросов, и тот опыт, который мы получили в этом году, должен быть использован для дальнейшего развития практик. Важно, чтобы организации не попали в число тех организаций, для которых устанавливаются особые правила», – пояснила она.

По словам Москальковой, организации, занимающиеся деятельностью в обозначенных сферах, должны работать свободно и не чувствовать каких-либо ограничений, а также что в законе необходимо обозначить не только что является политической деятельностью, но и что ей считаться не может.

«Мы предлагаем изменить конструкцию дефиниции политическая деятельность, не только обозначив, что такое политическая деятельность, но и отметив те виды деятельности, которые не могут быть отнесены к политической», – заявила омбудсмен. В заключение Москалькова выразила готовность к сотрудничеству в работе над поправками к закону.

В свою очередь секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева отметила, что «заслуживает внимания предложение о том, чтобы исключить из законопроекта норму о запрете НКО-иностранным агентам предлагать свои кандидатуры в состав общественных советов при федеральных органов власти». Она также напомнила о позиции Конституционного суда, который не допускает дискриминации НКО по статусу иностранного агента.

Вместе с тем член Совета по правам человека (СПЧ) Леонид Поляков заявил, что «политическая деятельность на иностранные деньги должна быть запрещена в принципе для НКО и политических партий». «В этом смысле не должно быть исключений. Любая политическая деятельность должна вестись только на средства, которые идут из России», – подчеркнул он. По его мнению, необходимо дать в законе четкое понятие «политической деятельности».

«Если запрещать участие в политической деятельности, нужно знать, что это такое. В нынешнем виде формулировка простая и ясная: это деятельность, целью которой является влияние на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов и органов самоуправления их решения и действия», – пояснил. Поляков.

Напомним, по данным Минюста, в России зарегистрировано 192 НКО-иноагентов.

Ранее на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

Перед этим проект закона полностью поддержали в Общественной палате. Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.