Путин согласился обсудить риски нового закона об иноагентах

Президент Владимир Путин заявил, что законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей, и соответствующие риски следует обсудить и доработать.

Путин в четверг провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи. Глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая с докладом на заседании, заявил президенту о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов.

«Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

Он заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать. «Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространен и распространяется такая, так скажем, маркировка, связано это с чем, как докладывают авторы этого нововведения, связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе - мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства», – заявил Путин.

«Если вы считаете, что здесь есть риски и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», – добавил президент.

8 декабря Госдума в первом чтении приняла проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы. Перед этим проект закона полностью поддержали в Общественной палате. Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.