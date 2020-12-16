Комитет Госдумы поддержал штрафы за нарушения деятельности физлиц и НКО-иноагентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента одобрить проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иностранными агентами, говорится в проекте решения комитета.

Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России извне вместе с главой Василием Пискаревым, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко, передает РИА «Новости».

Предлагается ввести штрафы до 50 тыс. рублей за распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса.

Также авторы инициативы предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в соответствующем реестре до 5 млн рублей. Помимо этого, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тыс. рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом. Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.