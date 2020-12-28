Новак призвал продолжать работу по «Северному потоку – 2»

Необходимо продолжать работу по строительству «Северного потока – 2» несмотря на санкции, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы считаем, что любые санкции наносят негативный ущерб в целом для реализации коммерческих проектов. Конечно, нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, поэтому будем продолжать работать, как мы уже давно работаем в таких условиях», – передает его слова РИА «Новости».



Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не будет менять позицию по вопросу достройки проекта «Северный поток – 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.

Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом. В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».