Главы Челябинской области и Хабаровского края приняли участие в «Елке желаний»

Челябинский губернатор Алексей Текслер в понедельник вручил мальчику Саше из Уйского района подарок – особенный трехколесный велосипед, а врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнил новогоднее желание девочки из Хабаровска, шар с ее просьбой он снял с «Елки желаний» во Владивостоке.

По данным пресс-службы, открытку с пожеланием Саши Текслер снял с «Елки желаний» во время рабочего визита в Москву. Саша мечтал на Новый год о специальном трехколесном велосипеде для взрослых, так как не может кататься на другом из-за генетического заболевания, передает РИА «Новости».

«Сегодня Александр вместе с родителями побывал в резиденции губернатора, где Алексей Текслер вручил ему долгожданный подарок», – говорится в сообщении.

Саша старается вести активный образ жизни, индивидуально занимается беговыми лыжами, принимает участие в спортивных соревнованиях, любит играть в футбол, поясняет пресс-служба. Саша мечтает научиться кататься на велосипеде, так как ему сложно передвигаться пешком, добавляется в сообщении. Кроме того, Саша любит читать книги и смотреть фильмы про космос, принимает участие в творческих конкурсах, в частности осенью занял первое место в номинации «Разговорный жанр» областного онлайн-конкурса чтецов «Школьная карусель», сообщает пресс-служба.

Дегтярев исполнил новогоднее желание девочки из Хабаровска. «Михаилу Дегтяреву выпала миссия поздравить с Новым годом 16-летнюю воспитанницу хабаровского детского дома №5 Екатерину Шатрову. Мечта девушки – побывать во всероссийском детском центре «Океан». Благодаря сертификату, который вручил ей врио губернатора края, Екатерина поедет следующим летом в Приморье на одну из профильных смен», – сообщает пресс-служба правительства края.

Как отметили в пресс-службе, несколькими днями ранее подарок получила и 13-летняя Александра Рехтина. В своем письме организаторам акции она написала, что хотела бы иметь планшет – его по поручению Михаила Дегтярева вручили девочке волонтеры краевого центра «Созвездие».

В Хабаровском крае также зажглись огни на собственной «Елке желаний». В эфире прямой линии 23 декабря глава региона снял первый шар с новогодними просьбами. Вслед за ним это сделали все зампреды краевого правительства и министры.

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» стартовала в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тысяч. Путин в рамках акции исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка.