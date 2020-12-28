Утвержден план сокращения госаппарата

Российское правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Всего реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство.

В результате оптимизации станет меньше подразделений, выполняющих обеспечивающие функции. Будет сокращено 74 таких структурных подразделения, также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности. (…) Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», – отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию системы госуправления с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев – до 1 апреля.