«Уличные разборки» котов насмешили Сеть

Необычное общение двух котов на улице, снятое на видео, стало популярным в Сети.

В начале ролика домашние питомцы долго смотрят друг другу в глаза, затем обмениваются «лапопожатием», в конце концов один из котов не выдерживает и нападает на своего «партнера», пишет «Ридус».

Ролик уже набрал более 500 тыс. просмотров на сайте Imgur.

Комментаторы оставили записи под видео: «Уверена, это сорвалась сделка по покупке кошачьей мяты», «Лол, когда твой внутренний кот победил твоего внутреннего бизнесмена».