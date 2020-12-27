Посол США отказался от предложения МИД привиться российской вакциной Миротворцы сопроводили восемь азербайджанских колонн в Карабахе 27 декабря 2020, 18:07 Текст: Ксения Панькова

Российские миротворцы сопроводили восемь колонн вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, следует из информационного бюллетеня МО России, опубликованного на сайте ведомства. «Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар», – говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поддержание президентом России Владимиром Путиным дружественных отношений с Азербайджаном и Арменией помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе.

