Клубу в Москве пригрозили миллионным штрафом за закрытую вечеринку

На московский клуб-ресторан Balagan могут наложить штраф до 1 млн рублей за закрытую вечеринку с нарушениями мер профилактики коронавируса, сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

«В данном заведении была выявлена работа после 23.00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола», – передает слова инспектора РИА «Новости».

За нарушения клубу грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, отметил Михайлов. В случае выявления коронавируса у участников вечеринки штраф вырастет до миллиона, добавил он.

В ноябре в Санкт-Петербурге пользователи соцсетей пожаловались на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), где, как сообщалось, нарушались ограничения, введенные из-за коронавируса. Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщал, что состоится проверка. Глава города Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Сам Баста заявил, что все меры предосторожности на концерте были соблюдены. Суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей.