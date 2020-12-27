Минниханов исполнил мечту мальчика и прокатил его по гоночной трассе

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 12-летнего Данияра Галиева из Зеленодольска. Мальчик мечтал покататься на гоночной трассе, 26 декабря глава Татарстана прокатил его на КамАЗе, который стал победителем ралли-марафона «Дакар-2020».

Минниханов был пилотом, Данияр занял место штурмана, а механиком выступил пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев. После поездки и общения с президентом республики и пилотом команды «КамАЗ – мастер» мальчика еще долго переполняли эмоции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сам Президент Татарстана – заслуженный мастер спорта, призер российских чемпионатов и кубков президента Татарстана по автокроссу и ралли-кроссу, а также бронзовый призер чемпионата Европы по автокроссу 2004 и 2005 годов. Отмечается, что команда «КамАЗ – мастер» вместе с Эдуардом Николаевым в ближайшее время вылетает в Саудовскую Аравию на старт ралли-марафона «Дакар».

Минниханов принимает участие в акции уже третий год подряд. В 2018 году президент Татарстана исполнил желание 11-летнего Амирхана Садыкова, который мечтал полетать на вертолете, а в 2019 году – 14-летней Айгуль Хайруллиной, которая мечтала побывать на хоккейном матче команды «Ак Барс» и пообщаться с хоккеистами. В рамках Государственного Совета России в этом году Минниханов снял открытки трех детей: Данияра Галиева, 15-летнего Романа Бикинина, который мечтал о спортивной сумке для хоккея, и 8-летнего Радмира Шакурова, который мечтает провести весь день в ГРК «Ривьера».

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» стартовала в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс. Путин в рамках акции исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка.