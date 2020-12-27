«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Канаде

Первые два случая заражения «британским» штаммом коронавируса обнаружены в Канаде, следует из пресс-релиза на сайте канадской провинции Онтарио.

В сообщении указывается, что заразившиеся – пара из Дарема, которая, насколько известно, не совершала путешествий и не была подвержена особому риску инфицирования, передает РИА «Новости».

«Оба человека были проинформированы и в настоящее время находятся в самоизоляции», – говорится в заявлении.

Отмечается, что с полуночи 26 декабря на территории провинции Онтарио, которая по числу заражений уступает лишь провинции Квебек, действуют жесткие ограничительные меры.

Напомним, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.

«Британский» штамм коронавируса уже обнаружили в Японии, Швеции и ряде других стран.

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