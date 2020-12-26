Главы МИД России и Армении обсудили реализацию договора по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном проблему Нагорного Карабаха и выполнение положений трехстороннего заявления об урегулировании, сообщили в МИД России.

«Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорно-карабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.