Шойгу и Лавров присоединились к акции «Елка желаний»

Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы приняли участие в предновогодней акции «Елка желаний».

«Наверное, спартаковский цвет надо [выбрать]», – пошутил глава МИД и снял с украшенной разноцветными открытками елки красно-белое письмо. В послании, которое выбрал Лавров, оказалось желание семилетней девочки из Саратовской области. «Алина мечтает поплавать с дельфинами. Будем стараться», – передает ТАСС слова министра.

Шарик с «Елки желаний» снял и Сергей Шойгу. «Евгений Ткачев мечтает о графическом планшете для рисования. Ему 15 лет, он живет в Москве. Конечно, поможем», – пообещал глава Минобороны.

Матвиенко приняла участие в акции «Елка желаний» в онлайн-формате. Она вышла на видеосвязь с восьмилетним Салимом Мухаметгалеевым, чей шар спикер СФ сняла с елки накануне, и его мамой. Салим загадал на Новый год детские теннисные ракетки и мячи. Помимо ракеток, мальчику достался большой пряничный домик.

Во втором шаре, который Матвиенко сняла с виртуальной елки, был рисунок четырехлетнего Семена Голодникова. На нем ребенок изобразил красный паровоз, загадав желание прокатиться в кабине машиниста. В ближайшее время «у Семена появится самая лучшая игрушечная железная дорога», сказала спикер Совфеда. Матвиенко также напомнила, что в Санкт-Петербурге, где живет Семен, работает детская железная дорога. «Если родители разрешат, то Семен не просто проедет в кабине, а сам поработает машинистом», – сказала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что «практически все сенаторы выбрали новогодние шары и поздравят детей». «Начиная с 16 декабря большинство сенаторов стали добрыми волшебниками, исполнили желания детей, которые проходят лечение от тяжелых заболеваний, особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Я очень рада, что мы смогли исполнить заветные мечты ребят всех регионов нашей страны», – приводит ее слова «Парламентская газета».

Сенаторы приезжали к детям домой, посещали больницы, общались с ребятами по интернету. «Позвольте поблагодарить всех за организацию и участие в этом проекте. Те, кто не успел еще этого сделать, – до Нового года есть время», – обратилась спикер к сенаторам.

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» стартовала в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс. Путин в рамках акции исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка.