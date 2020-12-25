В Минпросвещения сказали, как будут выявлять дефицит знаний у школьников

В конце учебного года российские школьники напишут проверочные работы для выявления дефицитов знаний, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«В конце учебного года также школы по своему графику проводят проверочные работы для того, чтобы выявить те дефициты, те проблемы, которые могут возникнуть у ученика, и оказать необходимую методическую помощь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Осенью прошли Всероссийские проверочные работы, проверявшие знания предыдущего учебного года. По словам руководителя Роспобрнадзора Анзора Музаева, результаты этих работ оказались лучше, чем ожидались.

Кравцов также сообщил, что Минпросвещения России и департамент образования Москвы договорились, что, если эпидемиологическая ситуация позволит, 6-11 классы начнут учиться очно после зимних каникул.

Между тем в пятницу Министерство просвещения России сообщило, что приняло решение отменить в 2021 году досрочный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса.