Дистанционку для школьников в Москве собрались отменить

Минпросвещения России и департамент образования Москвы договорились, что, если эпидемиологическая ситуация позволит, 6-11 классы начнут учиться очно после зимних каникул, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов напомнил, что ученики первых – пятых классов в Москве учатся очно. «Мы говорили с коллегами из департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит, определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», – приводит его слова РИА «Новости».

В интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» он отметил, что только 2% школ в России находится на карантине, остальные, особенно начальные школы страны, открыты, если они и закрываются, то точечно, в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, министр сообщил, что многие российские учителя уже сделали прививку от коронавируса и чувствуют себя хорошо. Кравцов также отметил, что в тех школах, где выполняются все эпидемиологические требования, нет вспышек заболеваемости. Министр отметил, что у него после прививки не было температуры и появились «хорошие титры» антител.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе отменят дистанционный режим обучения для школьников при спаде заболеваемости коронавирусом.

Между тем в пятницу Министерство просвещения России сообщило, что приняло решение отменить в 2021 году досрочный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса.