Собянин пообещал, что дистанционка в школах не будет вечной

Власти Москвы планируют отменить дистанционный режим обучения для школьников при спаде заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это не будет навечно, здесь вопрос о неделях или месяцах. Когда мы увидим хотя бы небольшой спад заболеваемости, то будем <...> переходить на очное обучение с онлайна», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, отметил мэр, ухудшения качества образования не наблюдается. «Мощности Московской электронной школы, наработки, которые были сделаны, они позволяют давать качественное обучение, и это уже проверено временем во время весны. Выпускные экзамены показали, что уровень не ухудшился по сравнению с 2019 годом», – сказал Собянин. По его словам, дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию.

Собянин также сообщил, что власти Москвы могут рассмотреть вопрос о преференциях для тех, кто сделал прививку от коронавируса.