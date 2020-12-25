РФПИ приостановил экспорт препарата «Авифавир» из-за спроса в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил экспорт препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир» из-за высокого спроса в России, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Российский препарат против коронавирусной инфекции «Авифавир» пользуется очень высоким спросом и был поставлен уже в 15 стран. «Последние два месяца мы поставляем только на территорию России. И в дальнейшем, когда мы нарастим объемы, и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки за рубеж», – цитирует ТАСС Дмитриева.

По его словам, РФПИ не ожидает высокой доходности от вложений, связанных с борьбой против пандемии коронавируса.

«Мы всегда снижаем стоимость на продукты таким образом, чтобы мы получали только минимальную доходность, потому что, безусловно, мы понимаем социальную ответственность», – сказал Дмитриев.

С начала пандемии РФПИ проинвестировал в производство фармацевтического препарата «Авифавир», медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и в проект создания первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и активно занимается ее продвижением. Также при участии РФПИ создана Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, которая позволяет получать результат за 30 минут.

Ранее Дмитриев заявлял, что РФПИ планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в других странах. Предполагается, что заявки будут поданы в декабре и январе.

«Исходя из подготовленных документов на базе этой контрольной точки мы планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран. Это, безусловно, и наши партнеры – Белоруссия, ОАЭ, Индия, – и ряд других стран, в том числе в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

Он отметил, что в этом месяце будет осуществлена подача заявок в таких странах, как Аргентина, а уже в январе во всех ключевых государствах.